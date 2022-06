Tutte le richieste di Italiano: è da febbraio che il tecnico aspetta l’incontro

Un confronto faccia a faccia che darà forma alla prossima stagione

Quella in arrivo sarà naturalmente la settimana decisiva per capire che strada ha scelto di seguire la Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino, sul quale si legge del crocevia al quale Italiano porrà la società: c'è voglia di crescere oppure no? Già a febbraio il tecnico aveva chiesto un incontro, dopo quel mercato di gennaio che lo ha lasciato un po' a piedi. Intanto Italiano è rimasto a Firenze e si è confrontato con Caliandro e Ramadani sull'ordine del giorno da proporre a Barone. In Europa la volontà è quella di arrivare lontano, restando competitivi in campionato: serve una rosa più ricca, come numero e come valori tecnici. Un regista, un portiere titolare, un centravanti affidabile, una mezzala avvezza al gol, un terzino sinistro, uno destro, un centrale, un esterno offensivo. E garanzie sul contratto: l'allenatore sente di meritarsi fiducia, che non basterà mostrargli esercitando l'opzione per il prolungamento fino al 2024. Servirà anche un maggiore ascolto in sede di mercato.