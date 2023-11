Tutte le preoccupazioni di Italiano sul fronte esterni: Brekalo cerca riscatto

La situazione esterni in casa della Fiorentina non è dei migliori. Ma al di là dei gol, sono proprio le prestazioni della truppa di esterni che preoccupano. Kouame, una grande risorsa della stagione scorsa, che sapeva entrare e cambiare volto alla partita, è desaparecido. Brekalo, dopo qualche apparizione convincente, più determinata, è tornato il gattino ordinato ma troppo leggero. Sottil sgasa da paura ma sbaglia le ultime scelte e soprattutto le conclusioni. E Ikoné... Beh, il francese era la grande speranza: ottimo con Cukaricki e Napoli, sembrava rientrato con le migliori intenzioni. Contro la Lazio, Italiano ha persino spostato Gonzalez a sinistra per dargli spazio. Risultato: Nico in ombra e Ikoné senza un guizzo. Domani Italiano è chiamato a un’altra scelta difficile. Chi al fianco di Nico e Jack? Forse la scelta cadrà su Brekalo, ma è Italiano che li vede in allenamento. La sensazione è che forse deve puntare decisamente su uno e dargli più chance per ottenere continuità. II turnover va bene per l’Europa, ma in campionato serve il blocco. E l’intesa. Perché non sia più esterno notte. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.