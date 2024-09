Tutte le insidie del calendario della Fiorentina: cosa farà Palladino?

La Fiorentina riprenderà il suo cammino affrontando l’Atalanta, reduce da un’estate da protagonista sul mercato e dal trionfo in Europa League. La trasferta a Bergamo sarà impegnativa, come dimostra l’ultima sconfitta in semifinale di Coppa Italia. Le successive sfide contro Lazio e Milan saranno altrettanto difficili, nonostante un inizio di stagione incerto per entrambe, data la qualità dei loro giocatori. Inoltre, la Fiorentina affronterà un derby con l’Empoli al Castellani, dove non ha mai vinto sotto la gestione Commisso.

Queste quattro partite saranno un test importante per valutare la forza della squadra, che finora non ha ancora trovato la vittoria, ma ha dimostrato capacità di recupero in situazioni complicate, come nella sofferta vittoria ai rigori contro l'Akademia Puskas in Conference League. Dopo l’esordio europeo contro i New Saints ai primi di ottobre, la Fiorentina affronterà una serie di sfide casalinghe al Franchi contro Lazio e Milan.