Tutte le idee per la punta: ora Jovic e Cabral rischiano davvero

Dopo lo stop alle voci su Nico Gonzalez e Amrabat , la Fiorentina avrebbe deciso di prendere di petto e concentrarsi sulla questione bomber. Cabral e in qualche modo anche Jovic , potrebbero vivere giornate frizzanti in chiave mercato. Ne scrive La Nazione che sottolinea come la società stia monitorando le posizioni di attaccanti che giocano già in Italia, più utili alle esigenze immediate.

La lista dei profili seguiti

In casa della Roma di Mourinho sono due i profili seguiti. Belotti era nel mirino già in estate, Shomurodovpiace molto al Torino, ma non è convinto della destinazione. Dall'Udinese il nome di Beto è intrigante, ma è evidente che per andare a parlare di questo giocatore serve mettere in preventivo un investimento a cinque stelle: 25 milioni. Col Napoli la Fiorentina ha parlato di Petagna. Il profilo del bomber potrebbe essere quello giusto per un mercato ’di fretta e di necessità’ come quello di gennaio. Si dovrà coinvolgere nell’affare il Monza e magari trovare un giusto indennizzo. Nell'Atalanta di Gasperini, rischia un ruolo da esubero nientemeno che Zapata. Missione impossibile, certo. Ma nel mercato a volte l’impossibile può diventare realtà. Da Bologna: non è un segreto che la Fiorentina, già a novembre aveva sondato il terreno per Arnautovic, che poi sarebbe il giocatore più utile agli schemi e alle idee di Italiano. Da Lecce l’idea potrebbe essere di portare in viola Colombo. Attaccante giovane e di manovra, di proprietà del Milan che l’ha girato al Lecce in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.