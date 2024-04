Tutta la gioia di Commisso dall’America. Giovedì vuole essere al Franchi

Al termine di Fiorentina-Sassuolo, Rocco Commisso ha espresso tutta la sua gioia per la grande vittoria della Fiorentina. E giovedì spera di essere al Franchi per sostenere la squadra

Il primo ad essere soddisfatto della vittoria rimediata dalla Fiorentina contro il Sassuolo è il presidente Rocco Commisso, che ha seguito dall’America la grande prestazione della sua squadra. Al termine dell’incontro disputato al Franchi ha pure voluto parlare con i protagonisti della serata, cioè Barak, Sottil, Martinez Quarta e Gonzalez. Oltre, ovviamente, al tecnico Italiano. Il patron si è complimentato per il trionfo e soprattutto per la bella prova, dicendo che farà di tutto per essere presente giovedì sera.Commisso vuole vivere da vicino la sfida che può valere già una prima fetta di finale, contro il Bruges. Lo riporta il Corriere dello Sport.