Turnover ok, ma niente rivoluzione: Italiano si affida a Nico Gonzalez e Beltran

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla scelte di formazione. Qualche calibro pesante è rimasto a casa, come Arthur. E non è dato sapere quanto turnover farà Italiano. D’altronde il tecnico ha riproposto la stessa formazione sabato dopo che ne aveva schierate 141 diverse. Sicuramente, questa sera, non farà a meno di due giocatori fondamentali: Nico Gonzalez e Lucas Beltran. La Viola si aggrappa agli argentini per il gioco e i gol. Nico non è ancora al massimo, sta tornando in forma dopo l’infortunio che lo ha lasciato ai box per due mesi, ma è fondamentale per il gioco di Italiano. In Europa, poi, è sempre stato l’uomo in più. La scorsa stagione, nei momenti difficili si è esposto in prima persona, si è preso sulle spalle la squadra e ha risolto le partite, come successe ai quarti col Lech Poznan e in semifinale col Basilea. Lucas Beltran invece è l’uomo del momento. La fase conoscitiva di un calcio diverso è finita, e il nuovo ruolo di trequartista che gli ha trovato Italiano lo sta facendo crescere a vista d’occhio. Ha segnato 6 reti e fornito un assist in Serie A, ma 5 li ha regalati da dicembre a oggi. Nel 2024 è il capocannoniere della squadra. In Conference invece, è fermo alla doppietta col Cuckaricki e ha una gran voglia di aumentare il bottino.