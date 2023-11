Turnover Italiano: Christensen e Milenkovic le certezze per il Cukaricki

Non è proprio il momento di buttare via nulla di quanto fatto dalla Fiorentina - si legge sul Corriere dello Sport. Piuttosto quello di trovare nuove risorse e nuova spinta da ogni occasione per il rilancio in campionato. Il Cukaricki e la Conference League possono servire allo scopo: alla partita di domani Vincenzo Italiano chiederà prima di tutto un’altra vittoria per prendersi il primato nel girone e poi le indicazioni utili per aggiornare idee e certezze. Dalla porta all’attacco non ci sarà reparto immune dall’intervento del tecnico viola. Christensen torna tra i pali a distanza di un mese e mezzo a causa dell’infortunio. Nzola sarà di nuovo il riferimento offensivo con una voglia matta di imitare Beltran per sbloccarsi anche in Conference League. Milenkovic si riprenderà il posto al centro della difesa per dare stavolta un turno di riposo a Martinez Quarta. La trasferta in Serbia potrebbe dare sostanza al minutaggio di Mina che ha debuttato domenica con la Juve e ritrovare ancora protagonista il giovanissimo difensore centrale Comuzzo. A Maxime Lopez Italiano affiderà di nuovo le chiavi del gioco viola. In attacco il discreto ingresso con la Juventus potrebbe garantire a Sottil uno dei due posti sulle ali, un'occasione importante per il classe '99.