Turchia: Montella in Italia per raccogliere fondi fa visita a Dybala

Il Corriere dello Sport scrive oggi di Vincenzo Montella, attuale tecnico dell'Adanaspor che ieri era in Italia per raccogliere materiale e fondi da devolvere alla popolazione turca. Montella ha deciso per il momento di non mollare l’Adanaspor, la squadra che rappresenta una delle città più sconvolte dalla tragedia. L'ex tecnico della Fiorentina si è fatto vedere anche a Trigoria, dove ha incontrato Paulo Dybala. I due, che in comune hanno il talento mancino, si sono fermati a chiacchierare nei corridoi del centro sportivo.