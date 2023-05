TS sicuro: “Via Italiano? Nessun problema, Commisso ha scelto Aquilani”

Impazza su tutti i giornali la notizia dell'interesse del Napoli per Vincenzo Italiano.Il tecnico viola piace molto a De Laurentiis che vorrebbe sondare il terreno con la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tutto è rimandato a dopo la finale di Conference League. Detto ciò, il noto quotidiano si sofferma anche sul possibile sostituto in casa Fiorentina: "Non c’è soverchia agitazione: a parte il contratto (è legato fino al 2024 con opzione per il ‘25) con l’attuale tecnico, i dirigenti viola sono convinti di avere già il sostituto pronto: Alberto Aquilani ora alla Primavera". Insomma, uno scenario davvero interessante per il futuro della squadra viola.