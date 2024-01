TS: “La Fiorentina si aspettava di incontrare il Napoli battuto per 3 a 1”

"Non se l’aspettava la Fiorentina, forse convinta di imbattersi nella stessa squadra moscia ed inconcludente di quando la mise sotto con un inequivocabile 1-3 lo scorso 8 ottobre"

"Non se l’aspettava la Fiorentina, forse convinta di imbattersi nella stessa squadra moscia ed inconcludente di quando la mise sotto con un inequivocabile 1-3 lo scorso 8 ottobre". Così Tuttosport commenta la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli di Mazzarri. Tutto parte dalle parole dell'allenatore azzurro dopo la gara, che ricorda la sfida vinta dalla Fiorentina in campionato. Ieri sera, partendo dal risultato, è andato in scena uno scenario completamente diverso.