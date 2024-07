TS: Juve, per Nico Gonzalez manovra di disturbo all’Atalanta? L’intreccio

Il supposto interesse della Juventus per Nico Gonzalez può anche essere letto come un’azione di disturbo. Ne è convinto Tuttosport che spiega però come in questo momento la Juventus non abbia interesse a irritare l’Atalanta. La squadra dove c’è l’obiettivo numero uno del mercato bianconero, Teun Koopmeiners. Tuttavia il fatto che la Juve osservi con attenzione i movimenti in uscita della Fiorentina per Nico Gonzalez fa riflettere. Sull’argentino c’è il forte interesse della Dea, che ha venduto Miranchuck in Mls e che dunque ha bisogno, per il calcio di Gasperini, di un mancino in grado di creare imprevedibilità e puntare alla porta partendo da destra. Nico è perfetto, ma lo sarebbe anche per i bianconeri nel 4-2-3-1 di Motta. E questo cosa c’entra con Koopmeiners? Non c’è un collegamento diretto, ma che gli obiettivi dell’Atalanta si stiano spesso sovrapponendo con quelli della Juventus non può essere un caso. Il precedente O’Riley vale come spiegazione. E con Gonzalez la situazione potrebbe ripetersi: un vero e proprio intrigo di mercato, considerando inoltre che la Fiorentina per l’argentino (che è sotto contratto con il club viola fino al 2028) non scenderebbe al di sotto di una valutazione di 30 milioni.