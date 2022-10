TS: “Fiorentina, tensione e critiche. Così Italiano rimane in silenzio”

Tuttosport riporta una notizia più dettagliata sulla mancata conferenza stampa di Vincenzo Italiano. In passato era già successo, visto i molti impegni ravvicinati. Questa volta, non è così. Come riportato dal noto quotidiano, il tecnico viola ha deciso di non presentarsi in sala stampa visto il clima di tensione e le numerose critiche rivolte alla Fiorentina. Decisione presa dalla società che farà parlare il tecnico solo ai propri canali ufficiali.