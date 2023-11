TS: “Fiorentina, Milan e Lucas Beltran: il retroscena di mercato”

"Mentre Beltran si è presentato con un biglietto da visita di 9 reti in 23 gare e l’etichetta di uomo-mercato (pure il Milan in estate ci aveva fatto un pensierino)".

"Mentre Beltran si è presentato con un biglietto da visita di 9 reti in 23 gare e l’etichetta di uomo-mercato (pure il Milan in estate ci aveva fatto un pensierino)". Così Tuttosport, soffermandosi sull'attacco della Fiorentina, ha parlato dell'argentino che a Firenze attendono a gloria. Beltran, seguito dalla Fiorentina da sempre, piaceva molto anche alla Roma e non solo. Infatti, anche il Milan sembrava essere molto interessato al giocatore.