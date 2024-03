Troppo presto per Quarta. Parisi riuscirà a scalzare Biraghi?

Il vero ballottaggio è a sinistra perché rimane da capire se Parisi riuscirà a scalzare per una volta Biraghi o se toccherà ancora al capitano scendere in campo per la settima volta consecutiva

Sembra una rivoluzione, ma la Fiorentina di Italiano ha bisogno di cambiare. In difesa ci sono due certezze: Milenkovic e Ranieri sono scelte obbligate perché Martinez Quarta ha ripreso ad allenarsi, dopo le coliche renali, ma è troppo presto per vederlo dall’inizio. Faraoni darà il cambio a Kayode come terzino destro, mentre il vero ballottaggio è a sinistra perché rimane da capire se Parisi riuscirà a scalzare per una volta Biraghi o se toccherà ancora al capitano scendere in campo per la settima volta consecutiva. Contro l’Inter alla fine di gennaio aveva giocato l’ex Empoli, ma soltanto perché Biraghi era squalificato. Se venisse scelto Parisi sarebbe un ulteriore cambio rispetto all’ultima uscita. Al limite della rivoluzione. Se avesse potuto, il tecnico avrebbe cambiato anche fra i pali però Christensen, l’uomo di Coppa, è ancora infortunato e quindi in porta ci sarà Terracciano. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.