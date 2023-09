Troppi errori in difesa. Italiano a lavoro per inserire Mina

Zero minuti in viola per Mina, novantaquattro invece quelli disputati con la Colombia venerdì scorso contro il Venezuela. Ottimo segnale dunque per Italiano che ha assoluto bisogno di dare maggiore solidità al reparto difensivo. Il grande problema su cui il tecnico viola sta lavorando è la reiterazione di errori e movimenti in tutta la fase difensiva. La coppia titolare in questo momento rimane Milenkovic-Ranieri, ma il recupero di Quarta e l'inserimento di Mina lasciano ben sperare tutto l'ambiente viola. Lo riporta il Corriere dello sport