Treno-nave-auto: da Follonica ad Atene per stare vicino alla Fiorentina

La storia di Alessandro, tifoso viola che non raggiungerà Atene in aereo per la paura di volare

Il Corriere dello Sport racconta l'esperienza di Alessandro, tifoso della Fiorentina residente a Follonica (Grosseto). Raggiungerà Atene per la finale di Conference League in programma il 29 maggio, ma non in aereo per paura di volare. Dovrà coprire 1.458 chilometri con un triathlon di mezzi di trasporto (treno, nave, macchina). Partenza fissata il 28 mattina da Follonica: 9 ore circa di treno, direzione Bari, da dove, alle 19.30 salperà il traghetto. Una traversata ionica che assume gli aspetti di 'Odissea', per rimanere in tema, 17 ore di viaggio che terminano nel porto di Patrasso. Poi l'arrivo sul suolo greco e il trasferimento, dopo una notte in albergo, ad Atene, con un'auto noleggiata a Patrasso. Due ore circa di strada che concluderanno la personale maratona del tifoso toscano. "Il biglietto ce l'ho già, mi manca solo qualcuno con cui condividere questa esperienza e i costi. In tutto dovrei spendere circa 400 euro, l'equivalente richiesto dai voli charter".