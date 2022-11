Tre vittorie di fila senza guardare la classifica: la Fiorentina può ripetersi

Repubblica presenta il match tra Sampdoria e Fiorentina soffermandosi sulle tre vittorie consecutive tra campionato e coppa della squadra di Italiano. Adesso la classifica è bugiarda, perchè la forza dei viola non può essere racchiusa solo in un quattordicesimo posto. Lo stesso discorso però vale per la Sampdoria, squadra ostica. Per questo la Fiorentina deve rimanere concentrata e centrare la quarta vittoria consecutiva, per poi pensare alle ultime due gare e chissà, finire il 2022 con solo vittorie.