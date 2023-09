Tre trasferte consecutive: zero alibi per la Fiorentina, ma che fatica

Il Corriere Fiorentino sottolinea come, la vita frenetica della Fiorentina sia entrata nel vivo. Alla solita routine insomma (rifinitura, partita, scarico, rifinitura, partita) stavolta si aggiunge un ulteriore elemento di difficoltà. Per i viola infatti, tra Conference League e campionato, sono in programma tre trasferte consecutive e tutte, tra l’altro, non esattamente agevoli dal punto di vista logistico. E se è vero che dopo la batosta rimediata a San Siro con l’Inter Italiano ha voluto spazzar via ogni possibile alibi («non mi sentirete più dire che non abbiamo tempo per recuperare e per preparare le partite. Abbiamo fatto di tutto per giocare ancora in Europa e adesso sta a noi affrontare tutte le gare nel modo giusto», ha detto) sarebbe sbagliato non considerare (anche) questo quando si analizzano risultati e prestazioni della squadra. Soprattutto, come in questa occasione, se una fase a dir poco fondamentale come quella del riposo verrà non compro-messa, ma certamente ostacolata dai continui spostamenti. (Le gare: Genk, Udinese e Frosinone)