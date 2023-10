Tre “quasi” derby al Franchi: la spinta di casa per confermare le ambizioni

Due derby, uno toscano e l’altro cosiddetto dell’Appennino, con la Juventus nel mezzo. Empoli, bianconeri e Bologna sono le prossime tappe casalinghe della Fiorentina in campionato e - scrive il Corriere dello Sport - Stadio - il Franchi si prepara ad essere determinante per le sorti viola. Fino ad ora tra le mura amiche sono arrivati 7 punti su 9, col pari con il Lecce che crea ancora rimpianti per non aver difeso il doppio vantaggio. Questo blocco di partite sarà la riprova per capire quale può essere la dimensione della Fiorentina: e le ambizioni passeranno anche dal Franchi, che può tornare "fortino" come ai vecchi tempi. Per questo se la Fiorentina vuole effettivamente pensare in grande tirando fuori un pensiero che ancora tiene ben celato, non potrà fare a meno di sfruttare al meglio tutte le occasioni nelle quali per giocare non si muoverà da Campo di Marte.