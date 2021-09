Tre partite in otto giorni, Fiorentina chiamata all’operazione turnover

Tra Genoa, Inter e Udinese, Italiano farà ruotare i suoi uomini. La profondità della rosa viola basterà per uscirne bene?

Genoa, Inter e Udinese: la Fiorentina sarà costretta nei prossimi otto giorni al primo tour de force della stagione. Come scrive La Nazione, Vincenzo Italiano inizierà a far ruotare i suoi uomini a partire da oggi pomeriggio a Marassi con l'inserimento di tre volti nuovi dal 1' rispetto al blitz di Bergamo. Non è certo una novità per il tecnico siciliano, ha già fatto tre cambi tra Roma e Torino e ben quattro tra granata e Atalanta. Una delle novità rispetto a sabato scorso sarà Dragowski, mentre in difesa Igor verrà rimpiazzato da Martinez Quarta e Odriozola prenderà il posto dell'infortunato Venuti. In mezzo la novità sarà Castrovilli (insidiato da Duncan) mentre Benassi potrà far rifiatare Bonaventura da oggi alle prossime sfide. Davanti torna dal 1' Nico Gonzalez che era subentrato con l'Atalanta visto il rientro last minute dall'Argentina, mentre sulla destra Callejon sembra avanti su Sottil: chi non partirà dall'inizio oggi lo farà martedì con l'Inter.