La probabile formazione: un solo dubbio, Sottil o Callejon? Torna Castrovilli

Il ballottaggio tra Sottil e Callejon e tante certezze per Italiano: a Genova poco turnover e dentro i migliori

Un solo ballottaggio per i quotidiani e una certezza: la Fiorentina rimanda il turnover a data da destinarsi, nonostante l'Inter arrivi a Firenze solo fra tre giorni e un calendario che inizia a farsi un po' più fitto. In campo a Marassi vanno dunque i migliori, visto che siamo solo all'inizio della stagione e le gambe non possono essere ancora pesanti. In porta torna Dragowski, mentre in difesa - secondo i quotidiani - Martinez Quarta vince il ballottaggio con Igor per affiancare Milenkovic.