Fiorentina, parola d’ordine continuità: a caccia del terzo successo in fila

I viola vanno a caccia del terzo successo di fila in campionato, che manca da due anni. Italiano cerca la continuità come parola magica

Continuità, ecco la parola magica. Quella che la Fiorentina di questo inizio campionato dovrà seguite come una stella polare per crescere, migliorare e superare i propri limiti. Una parola su cui si concentra Repubblica, rimarcando la terza vittoria di fila che i viola cercano da due anni. Il Genoa è però un brutto cliente: ha messo in crisi il Napoli e rimontato il Cagliari, con tanto di esonero di Semplici e visto il turno infrasettimanale in arrivo servirà davvero dare seguito agli ultimi buoni risultati. Tenere alta la concentrazione è il mantra di Italiano riletto anche ieri in sala stampa, anche se è presto per fare bilanci. Poi, verso novembre, arriveranno anche quelli.