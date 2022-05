Tre fronti, tante necessità e pochi soldi disponibili: sarà una rivoluzione difficile

Spazi di manovra ridotti, ai dirigenti servirà «fantasia» Il proprietario ha definito i margini finanziari di manovra

50 milioni a disposizione in quattro anni. Questa la cifra con la quale la Fiorentina dovrà operare in estate e non solo, realizzando la propria disponibilità extra grazie alle plusvalenze. Un ritorno alla realtà e un bel rebus per rinforzare la rosa per la prossima stagione, dove ci saranno tre competizioni da giocare.