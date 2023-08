Tre debutti a Firenze: questa sera occhi su Mina, Nzola e Christensen

La Nazione si sofferma sulla gara di oggi contro il Sestri Levante al Franchi. Yerry Mina si sta già allenando in gruppo da qualche giorno. A inizio settimana è dovuto tornare in Colombia per ottenere il visto di lavoro per soggiornare in Italia. Toccata e fuga rapidissima per tornare il prima possibile ad allenarsi al Viola Park. Stasera (al più tardi domani) vestirà per la prima volta la maglia della Fiorentina. Stesso discorso per il portiere Oliver Christensen, ieri ufficializzato e presentato. Lui ha già iniziato la stagione con l’Hertha Berlino, l’abitudine alla partita non gli manca di certo. Semmai qualche criticità in più ci sarà con la lingua per poter guidare la difesa al meglio, ma anche lui difenderà i pali in uno dei due test. Infine Nzola, il più atteso. Il centravanti angolano non vede l’ora di infilarsi la sua maglietta viola. In questo momento il centro dell’attacco è cosa sua. Lui si, già stasera sembra sicuro di scendere in campo. Lo aspetta la gente, lo vuole vedere subito all’opera anche Italiano. I due si conoscono a meraviglia, non c’è neanche bisogno di tempo per conoscere l’allenatore. Nzola sa perfettamente cosa gli chiede Italiano.