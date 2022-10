Tre assenze, ma nessuno dei tre sarebbe stato della partita: Italiano va avanti

Come si legge sul Corriere dello Sport, l'affaticamento muscolare che ha fermato Maleh, la lombalgia che ha colpito Gollini e il non meglio precisato problema fisico che costringe Ranieri ai box affliggono la Fiorentina solo fino a un certo punto, dato che tutti e tre sarebbero andati al massimo in panchina e, a meno di imprevisti, solo il primo avrebbe avuto qualche possibilità di subentrare. Italiano, infatti, sembra aver trovato una quadra e i tre indisponibili possono rientrare senza quella fretta che si è percepita intorno a Gonzalez o che si sta percependo in minor parte anche per Sottil.