Tratta baby calciatori, via al processo. Contestato anche l’arrivo di Kouame

La Corte d’Appello accoglie il ricorso della Procura di Prato. A novembre il processo

La Corte d'appello di Firenze ha ribaltato la decisione presa in primo grado dal tribunale di Prato, quando il gup ritenne di non avere riscontri per il rinvio a giudizio dei 16 indagati per tratta di baby calciatori e frodi sportive. Il processo si farà e si aprirà il 24 novembre. Sul banco degli imputati, fra gli altri, anche Paolo Toccafondi , presidente del Prato, accusato di violazioni in materia di immigrazione.

Tornano i riflettori sulla maxi-inchieste che evidenza come il patron laniero, insieme a Filippo Giusti, ex numero uno della Sestese che ha già patteggiato una condanna a 1 anno e 8 mesi, avesse messo in piedi un sistema per far entrare in Italia dall'Africa giovani promesse, quasi tutti minorenni, con lettere d'invito per stage sportivi, non accompagnati dai genitori come prevedono le regole FIFA. Tra questi anche il viola Christian Kouame. Toccafondi si dovrà difendere dall'accusa di importare giovani calciatori da far tessere da grandi club al fine di intascare una percentuale sulle rivendite. Lo scrive il Corriere Fiorentino.