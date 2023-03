Trasloco, una follia che nasce dentro un’altra follia: “Si faccia un referendum”

Oltre cento partite tutte in trasferta, a causa del trasloco concordato per il restyling del Franchi. Questa, secondo Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, è "una follia che nasce dentro un’altra follia", ovvero la mancata adesione al progetto di Commisso da parte delle istituzioni e della politica e non solo di Firenze. La posizione del quotidiano è netta e contraria, semplicemente perché la Fiorentina verrà privata, unica su 20 squadre, della possibilità di giocare in casa: "non si può". Se è vero che chi gioca in casa parte avvantaggiato, come sottolineava il vecchio concetto della media inglese, la squadra viola sarà svantaggiata per un paio d'anni. E poi, 2026, anno del centenario: si festeggia dove? Modena, Reggio Emilia? Empoli? Il quotidiano insiste sul concetto di assurdità, proponendo un referendum per conoscere la volontà dei 33mila del Franchi e non solo. Si tratta pur sempre di un decimo dell'intera popolazione della città.