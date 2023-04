Trasloco Franchi: la Fiorentina guarda l’Atalanta e coltiva una speranza

La Nazione sottolinea un dettaglio importante sul tema Franchi. Per quanto riguarda il trasloco, la Fiorentina sta coltivando una speranza. Prendendo spunto da club proprio come l'Atalanta, il club viola vorrebbe provare a giocare al Franchi durante i mesi di ristrutturazione, diminuendo quindi i giorni del trasloco. Commisso vuole puntare sul fatto che i lavori strutturali più rilevanti possano essere eseguiti da giugno a settembre-ottobre: una prospettiva accettabile sarebbe quella di disputare 5-6 partite in campo esterno, non 38.