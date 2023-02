Trasloco Fiorentina, il cerchio si restringe a due opzioni. E il commerciale?

Il Corriere dello Sport torna sull'esito degli ultimi incontri tra Comune e Fiorentina sul tema nuovo stadio: Palazzo Vecchio è vicino a trovare un accordo com i viola su dove traslocherà la squadra per circa due anni. Restano in ballo due ipotesi: o lo stadio Castellani di Empoli o la ristrutturazione del campo sportivo della Scuola marescialli e brigadieri di Firenze, a pochi passi dall’aeroporto. Rimane però da sciogliere il nodo legato agli investimenti che Commisso potrebbe decidere di fare sull’area commerciale destinata a sorgere nei pressi del nuovo Franchi. In questo caso la partita resta tutta da giocare.