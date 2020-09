Traslocare lo stadio di dieci metri? Il precedente è firmato proprio Casamonti

Smontare e rimontare l’opera di un fiorentino decenni dopo, per consentire un ammodernamento della struttura. Potrebbe essere il destino del Franchi, è stato quello dello stadio di Tirana, in Albania, trattato proprio da marco Casamonti, che lo ha ricostruito mantenendo il disegno originario, specialmente la facciata. La struttura in questione è più piccola del possibile nuovo Franchi, ma rappresenta un esempio neanche troppo lontano dalla realtà. Commisso vuole spostare di qualche metro lo stadio della Fiorentina per sfruttare meglio gli spazi, ma quanto spazio di manovra il Ministero lascerà al progettista? Da Roma saranno irritati dalle parole del presidente gigliato? E l’emendamento potrà reggere il primo ricorso al TAR? La battaglia, chiosa il Corriere Fiorentino, è tutt’altro che terminata.

