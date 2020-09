Biraghi contro Hakimi, la sfida tra pendolini. Il viola è chiamato alla conferma

Biraghi contro Hakimi. La Nazione in edicola oggi accende i riflettori sul duello tra italiano e marocchino, pilastri delle rispettive nazionali e molto attivi in fase offensiva, tant’è che il primo si è visto annullare un gol per fuorigioco contro il Torino e il secondo ha 9 reti e 10 assist nello score personale della passata stagione tra campionato e coppe. Tradotto: il coefficiente di difficoltà per Biraghi si alza. Il prolungamento di contratto è ben avviato, con la prospettiva di una stagione da protagonista. Il resto, contro l’attacco nerazzurro, dovrà farlo la difesa.

KOUAME’ HA LE IDEE CHIARE “SAREBBE BELLISSIMO ANDARE IN DOPPIA CIFRA”