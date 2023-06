Traffico sull’asse Empoli-Fiorentina: entrambe a caccia di un numero uno

Porte girevoli in Toscana, con Empoli e Fiorentina a caccia di un portiere. Guglielmo Vicario, infatti, come scrive il Corriere Fiorentino, al momento in vacanza a Ibiza, è pronto a trasferirsi direttamente in Inghilterra, con destinazione Tottenham. Per lui pronto un contratto fino al 2028 e nelle casse degli azzurri circa 20 milioni di euro + un bonus legato alle presenze. Italiano nel colloquio con la società di qualche settimana fa è stato chiaro: vuole un numero uno e un bomber. Ed è qui che le strade di Empoli e Fiorentina si incrociano. I nomi sulle liste di entrambe le squadre sembrerebbero essere i soliti, con Audero della Sampdoria, Caprile e Cragno. Il primo in particolare sarebbe tra i preferiti di Vincenzo Italiano, perché animato da una gran voglia di rivalsa e soprattutto caratteristiche ideali per il tipo di gioco dei viola. Il prezzo per arrivare al classe '97 non è nemmeno altissimo, visto che basterebbero 6/7 milioni. Anche se al momento è alle prese con il recupero da un infortunio. La Fiorentina, oltre ai nomi prima citati, sta monitorando anche altri due portieri: Montipò del Verona, reduce da una grande stagione, decisivo nello spareggio salvezza contro lo Spezia, e Luis Maximiano, arrivato nella passata stagione alla Lazio per fare il titolare, ma finito in panchina quasi subito in favore di Provedel.