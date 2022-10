Tra un comunicato e l’altro si gioca anche a calcio: un poker per la serenità

"Tra un comunicato e l’altro si gioca anche a calcio e se la Conference è il piano B in questa stagione così modesta in campionato, la Fiorentina dovrà stendere il Basaksehir con più di 3 gol di scarto, in modo da superarlo nello sprint per il primo posto nel girone. E’ infatti quello che garantisce il passaggio diretto agli ottavi mentre la seconda posizione – Fiorentina ragionevolmente qualificata, anche se manca l’ok matematico – porta al doppio spareggio con una delle terze qualificate nei gironi di Europa League. La Fiorentina stasera dovrà dunque fare due cose insieme – vincere e farlo con più di 3 gol di scarto per rimediare alla sconfitta di Istanbul– per aggiungere un pieno di serenità in un momento in cui il vento dei risultati e del feeling con il resto del mondo non soffia alle spalle".