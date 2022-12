Tra Terzic e il Bologna l’ostacolo è Italiano: si cerca l’incastro

Il Corriere dello Sport riporta dell'interesse del Bologna per Terzic, obiettivo numero uno per il mercato di gennaio. Il giocatore gradirebbe la destinazione, visto che Motta mette sul piatto un posto da titolare. A complicare il tutto però, è Vincenzo Italiano che considera il serbo una pedina importante, primo sostituto di Biraghi. Inoltre, il suo contratto scade nel 2024 e quindi, un prestito con diritto di riscatto è una strada non percorribile. Le due dirigenze si rincontreranno nei prossimi giorni per capire i margini della trattiva.