Tra recupero e rinnovo: presente e futuro, l’enigma Ribery

Mancano soltanto cinque giorni al match contro lo Spezia, e bisognerà capire come sta Franck Ribery. Come riporta La Nazione, il francese ha saltato le ultime due gare e nelle prossime ore si dovrà valutare se contro lo Spezia potrà tornare al suo posto, oppure il calvario del guaio muscolare lo costringerà a un nuovo turno in tribuna. La Fiorentina farà di tutto per averlo a disposizione con i liguri e con l’Udinese, e occhio alla diffida dietro l’angolo.

Non solo, c’è un’altra questione che accenderà presto i riflettori sul talento francese, ossia il suo futuro in maglia viola o altrove. Con il contratto vicino allo svincolo e in assenza di proposte per il rinnovo la posizione dell’ex Bayern è chiara: ascoltare e accettare proposte da altri club. Il Monza si è già fatto avanti due volte, ma è chiaro che la prima situazione che Ribery si aspetta di poter valutare è quella di un’ eventuale nuova proposta della Fiorentina. E la parola, in questo caso, torna direttamente a Commisso.

