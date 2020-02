Tra possibilità e limitazioni, Beppe tiene alta la tensione. Sarà scontro diretto

La Nazione è più possibilista rispetto alla Gazzetta (LEGGI) sul rinvio ad altra data di Fiorentina-Udinese, che avrebbero molti mercoledì liberi da qui in poi, fermo restando che per adesso rimane valida la soluzione di sabato a porte chiuse. Chiuse non per motivi disciplinari, ma sanitari: cambieranno molte delle abituali disposizioni, potranno entrare molti meno componenti degli staff e degli organi di stampa, federali e della Lega.

Iachini intanto tiene alta la concentrazione dei suoi, che saranno impegnati in un altro scontro diretto, dopo quello vinto con la Samp, tra due squadre che devono uscire definitivamente dalla lotta per la salvezza. Gotti schiererà la migliore formazione disponibile, mentre l’Udinese si organizza per il rimborso agli abbonati. In Serie B invece – chiude il quotidiano – si deciderà partita per partita.