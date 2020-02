La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fornisce un quadro della situazione legata alla chiusura degli stadi nel fine settimana: a Marassi si dovrebbe giocare a porte aperte perché il decreto ha validità fino a domenica e la partita è fissata lunedì. Di lunedì avrebbe voluto far giocare anche la regione Friuli, ma, spiega il quotidiano, la direttiva del governo è di giocare sabato a porte chiuse.

Dunque divieto di accesso per Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Sassuolo-Brescia, Parma-SPAL e Juventus-Inter, via libera per Sampdoria-Verona, Lazio-Bologna, Cagliari-Roma e Napoli-Torino.