E se Nzola e Beltran rimanessero entrambi fuori? Il piano B di Italiano

La sfida di oggi contro il Genk è fondamentale per le sorti del girone viola. Dal risultato contro la squadra di Vrancken dipenderanno le condizioni nella quale la Fiorentina si giocherà la gara di Budapest. E in una gara così importante Italiano potrebbe riservare una sorpresa. Nzola e Beltran stanno faticando moltissimo, per questo secondo Il Corriere Dello Sport e Il Corriere Fiorentino sta balenando nella testa di Italiano la possibilità di schierare Kouamècentravanti. Un'evenienza che, va detto, non sarebbe del tutto una novità, con il numero 99 che è da tempo il jolly del tecnico gigliato.