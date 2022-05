Tra malcontento e attendismo, la reazione del tifo viola alle parole di Commisso

Rocco-pensiero: il tifo si divide

"Da imprenditore si percepisce che gli piacciono molto i numeri ed ha fatto diverse comparazioni con altri club. A noi tifosi interessa anche altro in questo momento: ad esempio cosa accadrà sul mercato. Ha lasciato una porta aperta alla potenziale conferma di Torreira, vedremo. Quella dei tifosi in questo momento è una posizione attendista", sostiene Federico De Sinopoli, presidente ATF. Sul web c'è un malcontento serpeggiante che non accenna a placarsi, con il complicato riscatto di Torreira e i 50 milioni da investire sul mercato come temi principali.