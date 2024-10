Tra Lecce e San Gallo: in Svizzera sold out, ma che risposta anche in Salento!

Trasferta un po' più ostica, quella di Lecce , per i tifosi della Fiorentina rispetto alle ultimissime uscite, Bergamo ed Empoli. La Nazione scrive che ad oggi, in attesa dei dati definitivi, sono stati staccati comunque all'incirca 600 biglietti per il settore ospiti del Via del Mare, un dato significativo anche della voglia di dar seguito alle gare entusiasmanti contro Lazio e Milan in casa.

Ma la vera, convincente risposta dei tifosi è stata registrata in vista della seconda giornata di Conference League, giovedì in casa del San Gallo: per questa partita è già stato dichiarato il sold out in materia di settore ospiti, 1100 (millecento) sostenitori che raggiungeranno la Svizzera in ogni modo.