Tra gol e rigori: Gudmundsson ha già dei numeri da leader

Nonostante la vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto fino a poco tempo fa, Albert Gudmundsson ha mostrato grande determinazione e freddezza in questo inizio di stagione. Dopo un primo mese lontano dal campo per problemi fisici, l'ex Genoa ha subito fatto la differenza una volta impiegato da Raffaele Palladino. Il suo debutto con la Fiorentina è avvenuto il 22 settembre contro la Lazio , dove è entrato nella ripresa e ha contribuito a ribaltare il risultato.

In totale, Gudmundsson ha giocato 225 minuti in tre partite di campionato e una di Conference League, segnando già tre gol. Questo impatto eccezionale lo ha portato a diventare il rigorista della squadra, guadagnandosi un ruolo da leader in campo, pur dimostrando spirito di squadra concedendo un rigore al compagno Moise Kean (che però ha sbagliato). Lo riporta il Corriere dello Sport.