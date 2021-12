Tra gol e milioni ecco Vlahovic, il diamante viola. All’origine della cavalcata

Vlahovic insegue Ronaldo, che in un anno solare ha segnato una rete in più in Italia. Il suo futuro è incerto, ma intanto continua a segnare

Redazione VN

Per conoscere a fondo il fantastico 2021 di Dusan Vlahovic dobbiamo, come scrive la Repubblica, riavvolgere il nastro.

La scorsa stagione in viola erano presenti tre attaccanti: Cutrone, Kouamé e Vlahovic. Sotto la guida di Iachini quelli a trovare maggior minutaggio erano i primi due, ma senza grandi risultati. Con l'avvento di Cesare Prandelli però la situazione cambia drasticamente. I viola sperano in un cambio di passo, eppure nelle prime quattro gare con il nuovo allenatore arriva solo un punto. In attacco però il titolare è Vlahovic. Durante un'intervista alla Repubblica il serbo aveva fatto capire come Prandelli credesse in lui e che per farlo sbloccare gli fece iniziare a tirare i calci di rigore. Nelle partite successive segnò tre gol, due di questi su calcio di rigore. Nella seconda parte di campionato contribuisce a trascinare la Fiorentina alla salvezza. Dalla notte in cui i viola sbancarono all'Allianz Stadium, il serbo segnò altre 17 reti fino a fine campionato. Nel mezzo anche il saluto a Prandelli e il riabbraccio a Iachini, che l'aveva visto trasformato rispetto all'inizio di stagione.

Poi nuova stagione in arrivo. Gattuso nemmeno il tempo di arrivare che è già ai saluti, così arriva Vincenzo Italiano. Con lui Vlahovic svolge tutto il ritiro estivo a Moena. L'ex allenatore dello Spezia crede fin dal primo minuto nel serbo e lo considera un punto fermo della squadra. Durante il ritiro ad un tifoso dice: "Quando mi offrono firmo", ma la firma non arriva, anche dopo una cifra spaziale offerta dalla Fiorentina. Dunque cosa è cambiato dentro la testa di quel ragazzo?

Vlahovic continuerà a segnare, fino ad arrivare al giorno d'oggi dove è sulla bocca di mezza Europa, comanda la classifica dei marcatori in Serie A con 15 gol e pur sapendo che il suo futuro è lontano da Firenze, lavora duramente per riportare la Fiorentina in Europa a suon di reti. Il re di Firenze è lui e i fiorentini non vorrebbero salutarlo troppo presto.