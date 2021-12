Amrabat sul piede di partenza, attenzione in difesa. C’è mercato anche in uscita

La situazione contrattuale di Milenkovic non mette al riparo da eventuali assalti

La visita del procuratore di Sofyan Amrabat a Firenze, si legge sul Corriere Fiorentino, dovrebbe essere propedeutica a una cessione nel mercato di gennaio. L'interesse del Torino di Juric è cosa ormai nota, ma con l'avanzare del mercato è previsto un aumento delle pretendenti. Il mediano chiede più spazio. Attenzione anche a Milenkovic, che a un anno e mezzo dalla scadenza diventa appetibile per chi, come il Milan, ha urgenza di intervenire in difesa. I conti, comunque, non si fanno senza l'oste.