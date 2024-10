Tra Fiorentina e Franchi: Commisso torna in negli USA con il sorriso

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, e sua moglie Catherine partiranno oggi per gli Stati Uniti dopo alcune settimane in Italia. Durante la sua permanenza, Commisso ha avuto modo di conoscere meglio l'allenatore Palladino e la nuova squadra. Il punto centrale del suo soggiorno, però, è stato l'avanzamento del progetto per il restyling dello stadio Franchi .

In un doppio incontro con la sindaca Funaro, Commisso ha ribadito la volontà di investire 50 milioni per il progetto, a condizione di ottenere la gestione totale dello stadio e una lunga concessione, simile al modello Juventus. Anche se la conclusione dei lavori è prevista per il 2029, Commisso spera in un'accelerazione e si è detto disposto a trasferire temporaneamente la squadra altrove per facilitare i lavori. Tornerà a Firenze all'inizio del 2025, lasciando i suoi tecnici a seguire gli sviluppi. Lo riporta il Corriere Fiorentino.