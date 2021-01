Sette anni di maglia azzurra, un percorso intenso e ricco di sodisfazioni. Voluto fortemente da Benitez e apprezzato da tutti gli allenatori, a Napoli è sempre stato una grande certezza. Josè Maria Callejon torna a Napoli per la prima volta da avversario, e come scrive Repubblica, lo spagnolo sotto il Vesuvio è stato un giocatore tatticamente perfetto e un elemento decisivo per dare equilibrio ad una squadra votata all’attacco. Sulla fascia destra ha messo insieme 349 partite, segnato 82 gol e confezionato 78 assist, ha sfiorato uno scudetto (perso proprio a Firenze) e ha toccato quota 15 reti in una stagione.

Adesso – scrive il quotidiano – dovrà trascinare fuori dalle difficoltà la Fiorentina: decisivo contro il Cagliari, vuole dare quel contributo che è mancato nella prima parte di stagione. Un modulo non suo e il Covid hanno frenato il suo inserimento, ma adesso nel 3-4-2-1 di Prandelli sembra aver trovato il suo habitat. E quando si allarga sulla destra diventa letale, lo dimostra l’assist che ha confezionato a Vlahovic domenica scorsa. Insomma, lo spagnolo può trasformarsi in uno dei migliori acquisti per affrontare la seconda parte di stagione.

