Formazione, Callejon e Quarta in pole. Ma occhio alla coppia 7-77 dietro a Vlahovic

Nessun rischio con Borja Valero, che verrà valutato oggi dopo il forfait con l’Inter. Ieri invece erano regolarmente in gruppo Ribery e Pezzella, che tuttavia saranno ancora oggetto delle valutazioni di Prandelli sul loro impiego o meno dal primo minuto. La Nazione si concentra su Ribery, a caccia del primo centro stagionale, che poi sarebbe anche il numero 150 in carriera, e il fatto che fino ad ora ha segnato sempre lontano dal Franchi, stavolta, fa ben sperare. Dunque, ecco la probabile formazione. Davanti a Dragowski si dovrebbero vedere Milenkovic, Igor e uno tra Pezzella e Quarta. Caceres e Venuti sono in ballottaggio sulla destra, posto assicurato per Amrabat, Castrovilli e Biraghi. La disposizione offensiva potrebbe essere a due, con Pulgar a centrocampo e Callejon (alla prima da avversario del Napoli) dietro a Vlahovic. Ma occhio, perché la Gazzetta dello Sport schiera lo spagnolo al fianco di Ribery dietro al serbo. Kouamé ancora dalla panchina.

La probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Quarta/Pezzella, Igor; Caceres/Venuti, Amrabat, Pulgar/Ribery, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Vlahovic.

