La parola ai tifosi: “La Fiorentina non avrà lo stadio, siamo indignati”

Anche il Centro coordinamento Viola Club e l’ATF intervengono con un comunicato sul tema (scottante) del giorno, ovvero la decisione del club viola di chiudere il discorso relativo al Franchi dopo quanto comunicato dal MiBACT. Le due organizzazioni del tifo gigliato si dicono “a dir poco indignate per come si è conclusa la questione. Dal giugno del 2020 abbiamo dato vita ad una serie di iniziative, non c’è bisogno di ricordare quanto hanno fatto i tifosi fino ad oggi e tutto ciò che è accaduto. A seguito del comunicato di ACF Fiorentina, che ringraziamo per l’onestà d’intenti e la trasparenza tenuta sul tema, prendiamo atto di quello che temevamo fin dall’inizio, ovvero che lo stadio nuovo per la Fiorentina non si farà mai… Constatiamo che nessuno è stato capace di trovare una soluzione reale, fattiva e realizzabile in tempi brevi per fare in modo che noi tifosi potessimo avere una casa dove condividere la nostra passione avendo finalmente trovato un investitore certo, reale e soprattutto disposto a metterci i soldi”. Il comunicato integrale potete leggerlo sulle due pagine Facebook o sul sito dell’Accvc.