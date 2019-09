Tra De Paul e Oudin, ecco Ghezzal. Gli ultimi colpi di Pradè

Niente da fare per De Paul, del resto Pradè lo aveva detto. Sono stati fatti dei sondaggi per Oudin e per Tonali, prima di puntare dritto su Rachid Ghezzal, un esterno poliedrico, classe 1992, abile in entrambe le fasi e compatibile con il tanto meditato passaggio al 4-2-3-1. “Non vedo l’ora di iniziare”, le sue prime parole: in effetti, visto che al Leicester era finito ai margini dopo 1043 minuti stagionali non indimenticabili, c’è da crederci. Trafila giovanile con la Francia, Ghezzal ha poi scelto l’Algeria per la Coppa d’Africa 2017.

Intanto, sono arrivati Pedro e Duncan; il primo farà coppia (anche se difficilmente in campo) con Vlahovic, mentre il secondo rappresenta un colpo in prospettiva futura. Il mercato in uscita ha poi fatto registrare le partenze di Maganjic e Diks verso Croazia (leggi) e Danimarca (leggi). Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.

