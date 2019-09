Ufficiale – Diks parte ancora in prestito: la sua nuova destinazione

Giusto il tempo di poggiare le valige a Firenze dopo il breve parentesi all’Empoli, che per Kevin Diks è già l’ora di ripartire. Il terzino destro olandese classe 1996 si accasa in prestito all’Aarhus, squadra che milita nel massimo campionato danese. “E’ infortunato, ma il nostro staff sanitario è fiducioso sul fatto di poterlo recuperare velocemente. Non vediamo l’ora di vederlo all’opera”, il commento del responsabile sportivo dell’Aarhus Peter Christiansen. CLICCA QUI PER IL LIVE DEL MERCATO VIOLA

