Tra corsa, pressing e ritmo. Buona la prima di Torreira

Grande partita di sacrificio per Lucas Torreira, soprattutto a livello difensivo, dove ha svolto un lavoro molto efficace stando nell'ombra

Come scrive la Repubblica, Lucas Torreira era uno degli uomini più attesi in casa Fiorentina e non ha certo tradito le aspettative. Infatti il centrocampista uruguayano, condizionato da una partita maschia, in un centrocampo dove più che saper palleggiare, serviva la spada, ha svolto un ottimo lavoro in fase di pressing senza la palla e nelle battaglie corpo a corpo. Un'inizio gara che lo vedeva servito quasi sempre, facendo giocate a pochi tocchi e passaggi semplici. Grande temperamento in fase difensiva e tanto lavoro di raddoppio sugli esterni. Insomma una prova nell'ombra, però molto efficace ai fini del gioco viola. Buona anche la sua prestazione a livello fisico, in quanto non giocava una partita dal primo minuto da tempo ormai.